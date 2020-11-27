"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети

В минувшую среду футбольный мир был шокирован известиями о смерти одного из самых легендарных представителей «игры миллионов» – аргентинца Диего Арманды Марадоны. Сообщается, что причиной смерти прославленного футболиста стал сердечный приступ. Врачи, прибывшие по вызову в его особняк, уже ничем не могли помочь – им оставалось лишь констатировать факт смерти 60-летнего спортсмена.

Буквально сразу после появления в СМИ сообщений о кончине спортсмена, практически по всей Аргентине начались массовые беспорядки. Футбольные фанаты и почитатели таланта Марадоны толпами выходили на улицы, устраивали импровизированные акции в память о нем. Не обошлось и без отдельных стычек между различными группами. Только этот факт показывает масштаб утраты, который принесла в мировой футбол смерть аргентинского форварда.

Впрочем, спустя всего сутки оказалось, что это не последний шок, который предстояло испытать поклонникам футбола в целом и одного из лучших нападающих в истории игры в частности. После передачи тела покойного футболиста в морг к работе над ним приступили сотрудники одного из местных похоронных бюро. Именно их действия впоследствии и спровоцировали громкий скандал. В Сети уже после смерти Марадоны неожиданно появились его посмертные фотографии. На опубликованных снимках аргентинец запечатлен в гробу. Более того, вместе с его телом не упустили шанса сфотографироваться и некоторые сотрудники похоронного бюро, причем они позировали у тела Диего Марадоны с довольными лицами и подняв большие пальцы вверх.

Эти снимки спровоцировали настолько широкий общественный резонанс, что одного из сотрудников бюро сразу же «попросили» с работы, а представители самой компании спешно принесли родне покойного спортсмена свои извинения, отметив, что произошедшее в организации сложно как-то оправдать или объяснить.

Между тем пользователи социальных сетей не просто обрушились на авторов скандальных снимков с критикой, но еще и принялись писать в их адрес многочисленные угрозы. Самое мягкое из всего, что высказано в адрес оскандалившихся сотрудников похоронного бюро, это оскорбления и советы «бежать из страны», хотя есть и более жесткие заявления, граничащие с прямыми угрозами.