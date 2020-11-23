Станислав Черчесов станет гостем программы "Все на Футбол!"

24 ноября в 19:05 по московскому времени в преддверии матчей Лиги чемпионов с участием «Краснодара» и «Зенита» в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный выпуск программы «Все на футбол!» с Георгием Черданцевым. Гостем программы станет Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России по футболу подведет итоги выступления в Лиге наций УЕФА сезона 2020/21 и ответит на самые острые вопросы Георгия Черданцева, Дениса Казанского и Дмитрия Губерниева. Кроме того, Станислав Черчесов поделится своим видением о будущем национальной команды, оценит перспективы российских клубов в еврокубках и даст свою оценку текущему положению дел в Тинькофф РПЛ.