Мужчины на 20% чаще женщин тратятся на спорт

Банк «Русский стандарт» провел исследование, в котором выяснил, что мужчины за разовую покупку в сегменте «спорт» тратят в среднем 3 611 рублей. У женщин этот показатель равен 3 133 рублям, но большая часть покупок в упомянутом секторе совершаются носитялями Y-хромосомы: 60% мужских против 40% женских чеков.

Если верить результатам исследования, средний возраст клиента спортивного магазина — 40 лет. Данные приводит ТАСС.

В текущем году всплеск в отношении товаров категории «спорт» наблюдался именно в летний период. Именно в этот момент после карантина открылись залы и были сняты эпидемиологические ограничения. Покупки стали осуществлять на 76% активнее.

При этом карантин не слишком прославил онлайн-подход к покупке спорт-товаров: 92% чеков фиксируются в офлайн-торговле.