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Российский спорт казнят/помилуют под Новый год

Спорт
03:07, 10 ноября 2020
«Собеседник» №43-2020

Российский спорт казнят/помилуют под Новый год
Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Результат разбирательства между ВАДА и РУСАДА в спортивном суде объявят не раньше декабря.

На прошлой неделе, со 2 по 5 ноября, в суде Лозанны прошли слушания по вопросу допинга в российском спорте. Рассматривали апелляцию России на обвинительный приговор Всемирного антидопингового агентства (WADA), который вычеркнул наш спорт из жизни на 4 года. Половина срока уже прошла. В случае проигрыша наши спортсмены, которым не удастся получить нейтральный статус, окажутся вне игры до 2022 года.

Процесс проходил за закрытыми дверями. Чья берет, пока узнать невозможно, но намеки и.о. главы РУСАДА Михаила Буханова заставляют волноваться: «Прошедшие дни были довольно сложными».

При этом все стороны сходятся в том, что объявления результатов придется ждать не меньше месяца.

Санкции WADA – это и имущественный ущерб для чистых, невиновных российских атлетов, которые не будут допущены до крупных международных соревнований: потеря потенциальных наград, спонсоров, зарплаты. А также необоснованный имущественный ущерб для других российских граждан и организаций.

За рассматриваемый период (и якобы грехи с нашей стороны) мы уже понесли юридическую ответственность в период Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане, а два раза, по сути дела, за одно и то же судить и наказывать неправомерно.

– По завершении слушаний готовится решение. Если оно окажется предвзятым, излишне политизированным, то скорее всего мы узнаем о нем как можно ближе к началу Олимпийских игр, как это уже делалось дважды в отношении России, – считает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. – Намерения понятны. Это делается для того, чтобы сократить шансы на эффективное обжалование. Надо понимать, что это нанесет в том числе и имущественный ущерб чистым российским спортсменам, которые потеряют потенциальные награды и зарплаты.

Вакансии

РУСАДА не торопится назначать руководство

В случае плохого сценария новому руководителю Российского антидопингового агентства придется немедленно входить в курс дела. Замену уволенному Юрию Ганусу там начнут подбирать тоже только в начале зимы.

«В декабре мы начнем очень активный поиск. Рассчитываю, что сможем найти гендиректора раньше 28 февраля», – утверждает глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Сколько будет получать новый руководитель – неизвестно (Ганус приходил на ставку 170 тысяч рублей в месяц). А пока что в интернете появляются вакансии на технические должности: инспектор допинг-контроля (21 тысяча в месяц), специалист отдела расследований (65 тысяч в месяц), специалист отдела тестирования (91 тысяча в месяц) и др.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «Российский спорт казнят/помилуют под Новый год».

Теги: #Допинг-скандалы

Рубрика: Спорт

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