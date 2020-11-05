Загитова и Овечкин стали лауреатами премии "Матч! 5 лет"

4 ноября в эфире специального выпуска программы «Все на Матч!» были подведены итоги I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии, приуроченного к 5-летию телеканала. Дмитрий Губерниев и Софья Тартакова объявили лауреатов в 11 номинациях.

Открытое голосование началось 14 октября, а завершилось в 3 ноября. Оно проходило на официальной странице конкурса, а также в соцсетях. Кроме того, учитывались оценки экспертного жюри, в которое вошли звезды российского спорта и представители шоу-бизнеса. Самым популярным спортсменом был провозглашен хоккеист Александр Овечкин он набрал 46,41% голосов. В номинации «Самая популярная спортсменка» победила фигуристка Алина Загитова: у нее 33,86% голосов. В категории «Фрешмен» (спортсмен, который недавно ярко заявил о себе) отмечен теннисист Даниил Медведев. Самым популярным тренером стал наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов. Футбол признан самым обсуждаемым видом спорта. Дмитрий Губерниев оказался лауреатом сразу в двух номинациях: «Самый популярный комментатор» и «Герой вирусного видео». Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян — автор самого популярного текстового блога о спорте, эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин — триумфатор в категории «Цифровой след» (номинация про тех, кто ушел из спорта, но все еще цитируем и востребован), бывший ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин — автор самого популярного YouTube-контента о спорте. Наконец, sports.ru объявлен самым популярным сайтом о спорте.