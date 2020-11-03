Команды из России, выступающие в еврокубках, повторили антирекорд. За все 8 матчей им не удалось одержать ни одной победы.

Это является одним из худших показателей за историю выступления отечественных команд. Таким образом, в нынешнем сезоне российские команды выступают хуже Кипра, Норвегии и Венгрии.

– Нашим командам всегда было сложно играть на два фронта, – объясняет советский футболист Евгений Ловчев, – но сейчас тем более. Надо играть в экстремальном графике – вмешалась пандемия. Теперь у тех, кто выступает в еврокубках, игра раз в три дня. Конечно, наши команды к этому не готовы. К тому же игроки заболевают. Если в Европе это единичные случаи, то у нас могут выпадать из игры сразу по несколько человек.

В текущем еврокубковом сезоне российские клубы пока не одержали ни одной победы. В Лиге чемпионов «Зенит» потерпел два поражения – от «Брюгге» и дортмундской «Боруссии». «Локомотив» сыграл вничью с «Ред Буллом» и уступил «Баварии». «Краснодар» поделил очки с «Ренном» и проиграл «Челси». Под занавес ЦСКА сыграл скучную нулевую ничью со скромным «Динамо» Загреб.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2020 под заголовком «Российские клубы прошли через обнуление».