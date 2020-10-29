СМИ узнали историю любви Хабиба Нурмагомедова и его жены, которую скрывали от всех

Хабиб Нурмагомедов стал настоящей иконой мирового спорта, продолжая долгие годы покорять мировые ринги и восхищать своим профессионализмом любителей смешанных единоборств. В минувшие выходные знаменитый чемпион неожиданно для многих объявил о завершении спортивной карьеры, сделав это по-чемпионски, сразу после очередной уверенной победы. Теперь спортсмен планирует отдохнуть и уделить время семье.

Однако публике до сих пор неизвестно, как выглядит избранница непобедимого российского чемпиона, поскольку супруга спортсмена никогда не сопровождает его в поездках на соревнования. Не так давно прессе удалось узнать об истории любви между Нурмагомедовым и его женой, которую тщательно скрывали от общественности.

В свое время отец прославленного чемпиона рассказывал, что в их роду принято иметь двух жен. Однако с сыном Абдулманапа Нурмагомедова судьба поступила иначе – всю свою жизнь Хабиб верен возлюбленной Патимат, с которой познакомился еще в школе. Хабиб и его жена родом из небольшого селения под названием Сильди. В юные годы будущий чемпион влюбился в соседскую девушку, однако об амурных делах ему пришлось забыть, поскольку все свободное время отнимали тренировки под чутким руководством родителя.

Впрочем, в 2013 году паре все-таки удалось пожениться. В честь этого спортсмен устроил пышное торжество, однако увидеть невесту гости так и не смогли, поскольку, согласно старинным обычаям, ее лицо было скрыто под чадрой. А спустя два года у пары появилась дочь Фатима, еще немного позднее супруга подарила Хабибу сына Магомеда. А уже в 2020 году супруги Нурмагомедовы стали многодетными родителями, ведь у них родился еще один сын.

Что же касается отсутствие возлюбленной рядом в поездках на многочисленные поединки, то это обстоятельство Нурмагомедов однажды весьма лаконично объяснил в одном из своих интервью.