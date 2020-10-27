Экс-менеджер гонщика Петрова о его убитом отце: Он шел на риск из-за детей

Оксана Косаченко рассказала Sobesednik.ru, каким человеком был Александр Петров, расстрелянный под Выборгом.

Выборгский депутат, известный бизнесмен Александр Петров был убит вечером 24 октября на территории своего коттеджа. В каком состоянии сейчас находится его сын – первый российский гонщик в Формуле 1 Виталий Петров, и что могло стать причиной покушения, бывший менеджер Петрова Оксана Косаченко говорить не стала: «Давайте мы личные вопросы оставим за пределами публичного разговора». Но согласилась рассказать о Петрове-старшем.

На сегодняшний день Оксана Косаченко – одна из самых известных женщин в индустрии автоспорта. С Петровым-старшим она познакомилась ещё в начале «нулевых» годов.

– Это было 17 лет назад, когда Виталик ещё выступал в ралли. Александр Петрович попросил каким-то образом помочь сыну на международной арене, как-то его продвинуть. Я не думаю, что он ставил цель непременно развивать автомобильный спорт и добиваться невероятных высот в нем, но если человек чем-то увлечен, то он начинает это поддерживать.

Как только Виталик стал заниматься автомобильным спортом, Александр Петрович тут же у себя в спортивном клубе «Фаворит» построил картинг. Потянулись ребята, стали заниматься. Виталий приезжал в Выборг и занимался с ними, в результате весь автоспорт в России получал развитие.

По словам Косаченко, гоночная индустрия никак не была связана с деловыми целями Александра Петрова:

– Он просто безумно любил своих детей. Шел на риск из-за этого, у него было много потерь и трат по ходу этого пути. Все было направлено на то, чтобы сделать для детей максимум возможного и даже больше.

Другой сын Александра Петрова, Сергей – известный классический музыкант, учившийся в Венской консерватории.