Футболист Роналду изолировался с бессимптомным течением коронавируса

Пресс-служба Португальской федерации футбола сообщила о положительном тесте на коронавирус у нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Спортсмен был вынужден покинуть расположение национальной команды. При этом отмечается, что его болезнь протекает бессимптомно. Сейчас Роналду находится на изоляции, пишет «Интерфакс».

Для национальной команды потеря такого игрока в текущий период существенная, поскольку Роналду должен был выйти на матч Лиги наций УЕФА 14 октября. Португалия встретиться на одном поле с национальной командой Швеции.

У всех остальных товарищей Криштиану Роналду по команде тесты показали отрицательный результат.