Шнякин и Журавель прокомментируют матч Россия – Швеция

8 октября сборная России по футболу проведет в Москве контрольный матч против команды Швеции. Игру в прямом эфире покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР: начало трансляции в 19:00 по московскому времени. Комментировать встречу с «ВЭБ Арены» предстоит Дмитрию Шнякину и Тимуру Журавелю.

У подопечных Станислава Черчесова остался должок перед шведами: в ноябре 2018 года россияне проиграли им в Стокгольме в рамках Лиги наций УЕФА 0:2 и не смогли подняться в дивизион A. В общей сложности соперники провели между собой 6 матчей во всех турнирах и одержали по 2 победы. Отметим, что предстоящая игра будет для нашей команды первой в 2020 году со зрителями. На прошлой неделе УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30 процентов от общей вместимости. Это означает, что матч Россия — Швеция смогут увидеть своими глазами до 9 тысяч болельщиков.

Кроме того, 9 октября «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР покажут очередной матч молодежной сборной России в квалификации к Евро-2021. В этот день она примет на «Арене Химки» сверстников из Эстонии. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 17:40, на МАТЧ ПРЕМЬЕР — 17:30. Игру прокомментируют Константин Генич и Александр Аксенов, а Михаил Моссаковский выступит ведущим выездной студии, гостями – Владимир Быстров и Дмитрий Гунько. Напомним, российская молодежка лидирует в отборочной группе 5, набрав в 8 матчах 17 очков. На одно очко отстают поляки, имеющие игру в запасе.