Музыканты и спортсмены собрали на "Кубке добра" миллион на операции детям

Команда звезд эстрады России «Старко» уделяет большое внимание благотворительности. Убедиться в этом жители и гости Москвы смогли 3 октября в «Лужниках», где состоялся уже пятый по счету благотворительный турнир «Кубок добра».

При содействии Департамента спорта города Москвы мероприятие прошло с должным размахом. Старт матчу гагаринским «Поехали» дал президент футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов. В состязании принимали участие 12 команд, которые распределились по четырем футбольным полям. По ходу турнира они разделились на три категории — «Сильнейшие», «Лучшие» и «Классные».

Среди «Сильнейших» первое место заняла команда «Москомспорт». Лучшими из «Лучших» оказались FC Comedy Club. Игрокам же «Старко» не было равных в категории «Классных». Лучшим игроком турнира был признан Денис Лактионов из команды «FC Comedy Club», первым среди вратарей стал Глеб Гервассиев («Старко»), приз среди защитников достался Сергею Анохину («Москомспорт»), почетная награда и звание лучшего полузащитника оказались в руках Дениса Гессе («Абсолют Страхование»), лучшим нападающим признали Владимира Ермакова («Русская рыба»), а приз в категории капитанство забрал Илья Шестаков («Русская рыба»).

Одинаково запоминающейся вышла как игра на поле Виктора Зинчука, Пьера Нарцисса и Виктора Алешкина, так и живые выступления артистов в музыкальном блоке. Григорий Гладков порадовал необычной версией своей знаменитой «Пластилиновой вороны», Пьер Нарцисс поднял настроение зрителей «Шоколадным зайцем», а Николай Кольцов экспрессивно исполнил «Мы желаем счастья вам». Не менее искрометными выдались и номера Сергея Крылова, Михаила Гребенщикова и Ромарио. Мощным финальным аккордом мероприятия стало зажигательное выступление недавно возрожденной группы Юрия Давыдова «Зодчие» со шлягерами «МАсковский ФАкстрот», «Баба Люба», «Провод для Шнура» и др.

В ходе мероприятия удалось собрать около миллиона рублей, которые пойдут на лечение детей в Институте врождённых заболеваний челюстно-лицевой области. Начиная с 2015 года на матчах «Кубка добра» удалось собрать свыше девяти миллионов рублей. Адресная помощь поступила 3 873 детям из разных уголков нашей страны.