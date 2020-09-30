Дзюба признан лучшим игроком, а Семак – лучшим тренером прошедшего сезона

Исполком Российского футбольного союза признал лучшим игроком года нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

Как пишет Sports.ru, форвард провел 28 матчей, забил 17 голов и осуществил 14 результативных передач.

Лучшим тренером по итогам сезона-2019/2020 признан Сергей Семак, под руководством которого «Зенит» досрочно стал чемпионом России и был признан лучшей командой Российской Премьер-Лиги.

Лучшим молодым игроком до 21 стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в РПЛ и пропустил 28 мячей. За вклад в развитие футбола был отмечен бывший нападающий «Ростсельмаша» и СКА из Ростова Виктор Понедельник.