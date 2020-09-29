И.о. главного тренера "Динамо" после ухода Новикова назначен Александр Кульчий

Столичный футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Кирилла Новикова. Ранее сам Новиков сообщил об уходе с должности в Instagram.

«Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Новикову предложено остаться работать в системе клуба.

Кирилл Новиков руководил «Динамо» с ноября 2019 года. При нем команда заняла шестое место в сезоне-2019/20 и попала в Лигу Европы, где проиграла во втором квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

В последнем матче под руководством Новикова «Динамо» уступило «Химкам» (0:1).

При Новикове динамовцы отыграли 27 матчей в Тинькофф РПЛ. 13 встреч закончились победой при шести ничьих и восьми поражениях. В 10-м туре, перед паузой на матчи сборных, «Динамо» сразится с «Краснодаром». Матч состоится в Москве в воскресенье, 4 октября.