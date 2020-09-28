Нурмагомедов следует за Неймаром в списке самых продаваемых спортсменов мира

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге наиболее продаваемых спортсменов мира.

Рейтинг, составленный компанией Nielsen на основе результатов мониторинга соцсетей, представлен на сайте 50mm.sportspromedia. За последние 12 месяцев эксперты отследили Instagram-аккаунты более шести тысяч представителей 21 вида спорта, проанализировав также вовлеченность спортсменов в СМИ, их брендированность и резонансы с их участием.

Нурмагомедов набрал 106 баллов, лишь немного уступив бразильскому футболисту Неймару, у которого в активе оказалось 107 баллов. Также россиянина обогнали крикетиста Вират Коли (109), теннисистка Бьянка Андрееску (107) и еще один Неймар (107).

Лидером рейтинга с результатом 115 баллов стал аргентинский футболист Лионель Месси, за ним следуют португальский футболист Криштиану Роналду (113) и американский баскетболист Леброн Джеймс (110).