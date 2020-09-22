Сергей Тетюхин: хорошо, что не выиграл Олимпиаду в Сиднее

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет самый титулованный российский волейболист Сергей Тетюхин. Олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги, 2-кратный обладатель Кубка мира, 4-кратный триумфатор Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, 10-кратный чемпион России… Точное количество его наград даже невозможно сосчитать. Живая легенда, на которую равняется амбициозная молодежь. Тетюхин завершил карьеру на пике славы, но родной вид спорта не оставил, заняв должность генерального менеджера сборной России. Премьера программы с его участием состоится на «Матч ТВ» 23 сентября в 15:20 по московскому времени.

Сергей Тетюхин — единственный волейболист в мире, за плечами которого выступление на шести Олимпиадах. С четырех из них он возвращался с медалью. Все российские клубы, в которых играл знаменитый доигровщик, завоевывали хотя бы один трофей. Ему приходилось несладко из-за многочисленных травм, а в 25 лет его жизнь висела на волоске. Все трудности Тетюхин выдержал с честью и ушел непобежденным.

Съемки проходили в Белгороде, где Сергей провел лучшие годы своей карьеры. В фильме приняли участие его папа и первый тренер Юрий, мама Любовь, супруга Наталья, а также сын Павел. Зрители «Матч ТВ» узнают, как Тетюхин-старший начинал тренировать будущего олимпийского чемпиона, что сказал после его просмотра знаменитый тренер Геннадий Шипулин, почему первый крупный международный успех мог привести к инвалидности, о страшной аварии, едва не лишившей жизни и изменившей мировоззрение, об эпических противостояниях России и Бразилии, ключевом моменте на триумфальной Олимпиаде в Лондоне, эмоциях во время церемонии открытия Игр в Рио-де-жанейро, где Тетюхин был знаменосцем, прощании с волейболом и новой должности. А еще об истории любви Сергея и Натальи, занятиях хоккеем, появившихся суевериях и многом другом.

Отдельного упоминания заслуживает дебютная Олимпиада-2000 в Сиднее, откуда Тетюхин вернулся с серебром.

Сергей Тетюхин: «В 1999 году Шипулин отпустил многих игроков сборной в Италию. Это был его стратегический план перед Олимпиадой. И он сработал! Мы вернулись совершенно другими. По всем показателям сборная России была сильнее всех в Сиднее. Конечно, было до слез обидно после поражения в финале от сербов. У нас был отличный шанс на победу, но с другой стороны я даже рад, что не удалось выиграть, поскольку у меня могло и не быть такой долгой карьеры и шести Олимпийских игр. В Сиднее могло все и закончиться».

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.