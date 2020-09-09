Фанатов ЦСКА оштрафовали и запретили посещать матчи из-за бело-красно-белого флага

В Москве Савеловский суд вынес вердикт по административным делам пяти болельщиков футбольной команды ЦСКА. Все мужчины получили санкции в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, передает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Разбирательство велось по статье о нарушении правил поведения зрителей во время спортивных соревнований. Болельщики растянули бело-красно-белый флаг во время игры «Тамбов» – ЦСКА. Напомним, этот флаг стал символом актуальных протестов в Беларусе.

Фанаты не согласовали растянутый флаг с организаторами матча, а также выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь». Четверым из болельщиков также запретили посещать спортивные соревнования полгода, а одному — год.