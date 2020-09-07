В МОК заявили, что Олимпиада в Токио пройдет независимо от ситуации с COVID-19

Олимпийские игры в Токио, перенесенные из-за пандемии коронавируса на лето следующего года, состоятся в любом случае.

Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, передает AFP. Начало ОИ-2021 намечено на 23 июля.

«Это будут Игры, победившие COVID-19, свет в конце тоннеля», – сказал Коутс, подчеркнув, что перед принимающей стороной будет стоять серьезная задача. По его словам, «Олимпиада пройдет, с коронавирусом или без него».

Коутс отметил, что из-за переноса Олимпийских игр организаторы вынуждены были заново заключать договоры с 43 отелями, при этом до пандемии глава МОК Томас Бах заявлял, что Игры в Токио были подготовлены лучше, чем любые другие.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, однако весной из-за коронавируса было решено перенести их на 2021-й.