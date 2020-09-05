Глава Федерации велоспорта обвинил медиков в смерти спортсмена на гонках в Москве

Скончавшегося велосипедиста Павла Свешникова можно было спасти при оказании оперативной медицинской помощи, считает президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, 22-летний велосипедист Павел Свешников потерял сознание во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке в Крылатском. После этого спортсмен скончася, а последний день состязаний было решено отменить.

«Федерация может повлиять на один момент: доказать Минспорту и Минфину, что статья расходов на медицину не может лежать на плечах федерации, — заявил Екимов. — Если соревнования международного уровня, то Минфин и Минспорт обязаны найти средства на привлечение хорошей медицины — медицины катастроф. У них квалифицированные и упакованные всем "кареты". Уверен, если бы вчера приехавшие через 15-20 минут люди сразу бы занялись Павлом, наверное, момент смерти был бы оттянут, а может, вообще бы миновал».

В 2018 году Свешников занял второе место в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту, а на Кубке России в 2019-м стал победителем в гонке по очкам.