Российский спортсмен установил новый рекорд по восхождению на Эльбрус

Российский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное восхождение на высшую точку Европы — гору Эльбрус (высота 5 642 м) за 3 часа 12 минут, установив тем самым мировой рекорд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race Евгения Колчанова.

«Есть мировой рекорд по восхождению на Эльбрус. Сегодня российский спортсмен Евгений Марков (ЦСКА/Salomon) с поляны Азау (2 300 м) до западной вершины Эльбруса (5 642 м) забежал за 3 часа 12 минут. Виталий Шкель (ЦГП и В «Терскол») уступил ему лишь две минуты (3 часа 14 минут)», — сказал Колчанов.

Таким образом российские спортсмены побили рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус, который принадлежит поляку Андржею Баргиелю. В августе 2010 года он добрался до вершины за 3 часа 23 минуты и 37 секунд.

Марков и Шкель уже устанавливали на Эльбрусе личные рекорды: в августе 2014 года Шкель пробежал дистанцию вверх-вниз за 4 часа 39 минут, а в мае 2019 он преодолел дистанцию вверх-вниз через обе вершины Эльбруса за 5 часов 49 минут.

В том же году Марков данную дистанцию пробежал за 4 часа, 22 минуты и 21 секунду, а в августе текущего года он достиг восточной вершины Эльбруса (5 621 м) с «Приюта 11» (4 100 м) за 1 час 35 секунд.