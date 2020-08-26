Месси в официальном письме объяснил желание уйти из "Барселоны" личными мотивами

«Барселона» получила официальное уведомление о том, что капитан команды Лионель Месси собирается покинуть клуб.

В факсе, который получило руководство «Барсы», поясняется, что футболист намерен воспользоваться пунктом в контракте, позволяющим расторгнуть соглашение с клубом в одностороннем порядке, передает «РИА Новости». По словам форварда, такое решение обусловлено личными мотивами.

Отмечается, что о желании Месси уйти из клуба стало известно сразу после поражения «Барселоны» в игре с «Баварией» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.