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Месси в официальном письме объяснил желание уйти из "Барселоны" личными мотивами

Общество - Спорт
09:30, 26 августа 2020

Месси в официальном письме объяснил желание уйти из "Барселоны" личными мотивами
Global Look Press
Global Look Press

«Барселона» получила официальное уведомление о том, что капитан команды Лионель Месси собирается покинуть клуб.

В факсе, который получило руководство «Барсы», поясняется, что футболист намерен воспользоваться пунктом в контракте, позволяющим расторгнуть соглашение с клубом в одностороннем порядке, передает «РИА Новости». По словам форварда, такое решение обусловлено личными мотивами.

Отмечается, что о желании Месси уйти из клуба стало известно сразу после поражения «Барселоны» в игре с «Баварией» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Рубрика: Спорт

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