Месси – в "Локомотив", Миранчук – в "Барселону"

«Локомотив» – чемпион России по юмору. На прошлой неделе клуб вывесил в своих соцсетях фото с Лионелем Месси в красно-зеленой форме. Дело в том, что у аргентинского форварда в родном испанском гранде давно не клеится, и он все время порывается уйти из «Барселоны», так как та перестала выигрывать всё подряд (интересно, а от кого это зависит?). В «Локомотиве» сразу же написали, что пошутили. И хорошо. С финансовыми возможностями клуба РЖД можно ждать любых поворотов.

Шутка обоюдоострая – в «Локомотиве» тоже как раз может освободиться место. К переезду в итальянский чемпионат готовится Алексей Миранчук – один из двух братьев-близнецов красно-зеленого клуба. Называют три команды, где он может оказаться: «Аталанта», столичная «Рома» и «Милан».

Алексей Миранчук

Основная сложность – в деньгах. Как пишут итальянские СМИ, руководство «Локомотива» хочет за юношу 20 миллионов евро.

Как ужасно все девальвировалось за 10 лет! И я даже не про курс евро. 20 миллионов евро – это та сумма, которую в конце тучных нулевых «Зенит» и «Газпром» нарисовали перед боссами лондонского «Арсенала», которые мечтали об Андрее Аршавине в составе.

Причем эта цена тогда носила явно издевательский характер. Ее называли золотой клеткой для футболиста, бриллиантовым поводком, газовой камерой – в общем, она возбуждала фантазию. «Арсенал» наскреб и все-таки купил Аршавина, который стал самым дорогим приобретением в истории клуба.

Но ведь это был бронзовый призер чемпионата Европы, включенный в символическую сборную турнира. В честь него в теплое лето 2008-го даже детей Андреями называли в роддомах. Тянет ли Алексей Миранчук на этот статус – футболиста, которого не хочется отдавать в европейский клуб и который приводит толпы болельщиков на стадион?

Алексей Миранчук сыграл на домашнем чемпионате мира 60 минут в третьем матче группового этапа, который уже ничего не решал. Самым ярким его футбольным достижением остается Rolls-Royce Wraith за 17 миллионов рублей, который они купили с братом на зарплату в «Локомотиве». И уже потом выиграли чемпионат России.

Кстати, сам Алексей Миранчук мечтает о переходе в «Барселону». Видимо, на место Месси. Нет, все-таки отлично у парней из «Локо» с чувством юмора.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2020 под заголовком «Месси – в "Локомотив", Миранчук – в "Барселону"».