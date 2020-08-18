Иван Ухов в проекте "Лучшая игра с мячом. Мой первый тренер" на "Матч! Страна" 

5-й выпуск проекта «Лучшая игра с мячом. Мой первый тренер» выйдет на тематическом телеканале «Матч! Страна» 18 августа в 16:55. Главный герой – атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА и игрок сборной России Иван Ухов.

Иван Ухов: «Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в том матче. Финал Евролиги – это очень волнительно. Когда мы выиграли, эмоции невозможно было передать! Я ходил потерянный».

К своим 23 годам он выиграл в баскетболе почти все, что можно. Чемпионаты, Кубок России, Евролигу, стал основным игроком в ЦСКА и попал в национальную сборную. Но оказывается, увлечение спортом пришло к Ивану далеко не сразу. О профессиональной карьере в спорте он не задумывался и упорно занимался игрой на балалайке, нередко даже пропуская тренировки ради занятий в музыкальной школе. Трансформация обычного мальчика из Соликамска в лучшего спортсмена региона произошла во многом благодаря его первому тренеру Августе Хомяковой. Друзья Ивана, вспоминают, что железную дисциплину на тренировках Августа Ивановна компенсировала нежной заботой о своих подопечных. Она воспитывала их на примере легендарного «Урал - Грейта», единственной, кроме ЦСКА, команды, выигравшей Чемпионат России. Поначалу они с тренером посещали все матчи пермского клуба, а спустя время и сами стали выходить на площадку в матчах против своих кумиров. Профессиональную карьеру молодой Ухов начал в «Парме». Потом был подписан контракт с ЦСКА. В 2019-м его ждала победа на самом престижном турнире Европы. Уральский Левша держал в руках главный трофей Финала четырёх. История Ивана Ухова и его тренера Августы Хомяковой подтверждает известный факт, что размер города и качество зала не имеют значения по сравнению с заботой тренера и желанием его воспитанника добиться результата.

Очередной выпуск проекта «Лучшая игра с мячом. Мой первый тренер», посвященный баскетболисту Ивану Ухову и его тренеру Августе Хомяковой выйдет на канале «Матч! Страна» 18 августа в 16:55.