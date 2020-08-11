"Матч ТВ" покажет игру "Локомотив" – "Краснодар"  

14-15 августа пройдут матчи 2-го тура Тинькофф РПЛ. Центральную встречу между серебряным и бронзовым призерами предыдущего сезона, «Локомотивом» и «Краснодаром», покажет «Матч ТВ». Ее прокомментируют Георгий Черданцев и Александр Аксенов. Ведущим выездной студии на «РЖД Арене» выступит Сергей Кривохарченко, экспертами – Роман Шишкин и Рашид Рахимов. 5 игр предстоящего тура эксклюзивно покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Локомотив» и «Краснодар» в двух очных встречах чемпионата России-2019/20 выявить сильнейшего не смогли: обе игры завершились вничью 1:1. Причем в каждом случае «быки» отыгрывались после пропущенного от Гжегожа Крыховяка гола. В итоговой таблице «железнодорожники» опередили южан на 5 очков.

Большой интерес у болельщиков после событий 1 тура на «Открытие Арене» вызывает следующая встреча с участием «Сочи», который сыграет дома с «Химками». Ее также в прямом эфире покажет «Матч ТВ» с комментариями Дмитрия Шнякина и Александра Неценко.