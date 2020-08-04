Кокорин переиграл "Зенит"

Футболист, который долго не тренировался из-за того, что сидел в тюрьме, а потом долго не играл, тренируясь в «Зените», перешел в «Спартак» в статусе главной звезды российского футбола.

Безоблачная карьера Кокорина

2008–2013 – «Динамо» Москва

2013 – «Анжи» (владелец – Сулейман Керимов)

2013–2015 – «Динамо» Москва (владелец – Борис Ротенберг)

2016–2019 – «Зенит» (владелец – корпорация «Газпром»)

2020 – «Сочи» (владелец – Борис Ротенберг)

Кокорин получил футболку с бомбардирским 9-м номером. Ради него ее сняли с молодого футболиста Резиуана Мирзова не задумываясь. Скорее всего и 10 миллионов евро за три года, которые хотел получить в новом клубе Кокорин, не заставили себя долго ждать – трехгодичным контрактом занимался самый известный спортивный юрист Михаил Прокопец.

Футболист пытался попасть в «Спартак» на самом первом этапе своей карьеры, когда приехал с родителями из белгородской провинции в Москву ради просмотра, преодолев 700 км. Но главным мотивом стали не воспоминания и даже не месть «Зениту», который отправил скандального футболиста в сочинскую аренду, а желание вернуться в Москву.

В столице спортсмена ждет своя 100-метровая квартира и другие декорации для любимых «богатых» селфи. Метил Кокорин и в «Локомотив», где он вырос как футболист, и это стало бы тоже отличным вариантом, но в клубе готовятся серьезно сократить расходы.

– Москва – город соблазнов. Хотелось бы, чтобы игрок перешел именно в «Спартак», а не в Москву, – комментирует бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. – Сомневаюсь, что можно оценивать трансфер как победу клуба. Деньги огромные. Сейчас все выглядит так, словно Кокорин и агент продавили свою позицию.

Невиноватый он

В день объявления о заключении сделки со «Спартаком» Кокорин отправился не в офис, а в Мосгорсуд, где они с Павлом Мамаевым собираются обжаловать приговор, из-за которого ровно год провели за решеткой.

На этот раз футболисты появились без наручников и с улыбками на лицах. Спортсмены, за работой ног, рук и стульев которых следила вся страна, считают себя пострадавшими.

– Никто из подсудимых общественный порядок не нарушал. Никто не признан потерпевшим, кроме тех лиц, кому непосредственно причинен вред. Квалифицировать действия по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») неправильно, – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Если апелляция сработает, Кокорин может получить компенсацию за срок отсидки (она будет рассчитываться, исходя из тех миллионов, которые спортсмен недополучил за год по контракту). Зарабатывать ребята умудряются даже на этом.

Кокорин и Мамаев в Мосгорсуде

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2020 под заголовком «Кокорин переиграл "Зенит"».