В московском полумарафоне приняли участие 17 тысяч человек

В Москве и других городах России прошел полумарафон «ЗаБег.РФ», несмотря на действующие ограничения в условиях пандемии. Так, в столице в мероприятии приняли участие 17 тысяч человек, пишет «РИА Новости».

Министр спорта Олег Матыцин при этом заявляет, что полумарафон стал своего рода знаменем победы над пандемией, которую мы якобы преодолели. При этом в столице со времени голосования по поправкам в Конституцию ежедневный прирост заболевших коронавирусов в среднем превышает 600 человек.

«Новая газета» пишет, что в Петербурге, где тоже не сняты карантинные ограничение, на полумарафон прибыло 8 тысяч человек. В Ростове-на-Дону в таких же условиях пришли на мероприятие 2,5 тысячи человек.