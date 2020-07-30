"Матч ТВ" покажет победные финалы советской сборной на Олимпиаде 1980 года

3 августа 1980 года в Москве завершились Олимпийские Игры. Спортсмены Советского Союза выиграли 80 золотых медалей. К 40-летию окончания московской Олимпиады «Матч ТВ» подготовил программу показа победных финалов сборной СССР в разных видах спорта.

На московской Олимпиаде были показаны высочайшие спортивные достижения. За 14 дней соревнований были установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. В медальном зачете советская сборная заняла первое место, а настоящими триумфаторами домашней Олимпиады стали пловец Владимир Сальников, завоевавший три золотых медали, стрелок Александр Мелентьев, установивший мировой рекорд, который никто не мог побить 34 года, гимнаст Александр Дитятин, выигравший впервые в истории спорта 8 медалей, из них 3 золотые, в восьми видах гимнастической программы, саблисты Виктор Кровопусков и Виктор Сидяк, гимнастки Нелли Ким с двумя золотыми медалями в командном первенстве и вольных упражнениях, и Елена Давыдова ставшая абсолютной чемпионкой Олимпиады в личном зачёте.

3 августа в день 40-летия окончания московской Олимпиады «Матч ТВ» покажет специальный проект «ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы», посвященный победам национальной сборной страны в различных видах спорта.

В 11:35 в эфир выйдет первая передача цикла. Она посвящена финальному матчу в женском гандболе между командами СССР и ГДР. В женском турнире, прошедшем по круговой системе, сборная СССР победила во всех пяти матчах с преимуществом минимум в 4 мяча.

Выпуск в 12:05 будет посвящен женскому волейбольному финалу СССР – ГДР, а в 12:40 финалу у мужчин между сборными СССР и Болгарии. В волейболе наши одержали двойную победу: олимпийскими чемпионами стали мужская команда Вячеслава Платонова и женская, возглавляемая Николаем Карполем.

В 13:45 в фокусе внимания королева спорта - лёгкая атлетика. В легкоатлетических дисциплинах хозяева олимпийского турнира выступили особенно успешно. Советские спортсмены завоевали 41 медаль, из них 15 золотых. В 3 дисциплинах, метание молота среди мужчин, женский бег на 800 метров и женское пятиборье – они сумели занять весь пьедестал почёта.

Главным героем московской Олимпиады стал 20-летний советский пловец Владимир Сальников, выигравший 3 золота — 400 и 1500 м вольным стилем, а также в эстафете 4×200 м. Победам советских пловцов, выигравших 8 золотых наград, посвящен выпуск в 14:35.

Три вечерних выпуска цикла «ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы» выйдут в 16:15, 18:00 и 20:45.