Праздник для всех любителей бега состоится 2 августа в Олимпийском комплексе «Лужники». Пятый юбилейный фестиваль «Достигая цели!», посвященный Дню железнодорожника, традиционно готовится порадовать фанатов этого вида спорта сразу несколькими дистанциями – на любой вкус и уровень физической подготовки.

Из года в год кульминацией фестиваля «Достигая цели!» становится благотворительный забег. В этом году к традиционным дистанциям фестиваля – 500 м (детский забег), 1520 м и 10 км, – прибавятся забеги на 5 км и 21,1 км. А все потому, что благотворительный забег «Достигая цели!» в первый раз станет частью Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который пройдет одновременно в 77 регионах Российской Федерации.

Все участники забега получат стартовый пакет с футболкой и чипом для индивидуального хронометража, а каждого, кто доберется до финиша, ждет медаль и электронный сертификат с результатом.

Те, кто планирует поддерживать участников забегов за пределами дистанций, также найдут для себя развлечения на территории «Лужников». Для гостей будут открыты несколько тематических спортивных площадок, мастер-классы, активности для детей и многое другое.

Организаторами фестиваля выступили коммуникационная группа «Событие» и Благотворительный фонд «Линия жизни». Генеральным партнёром праздника, посвященного Дню железнодорожника, логично стало ОАО «РЖД».

Помимо покорения спортивных рекордов и популяризации здорового образа жизни, забег «Достигая цели!» помогает детям. Все взносы участников передаются в Благотворительный фонд «Линия жизни». 28000 бегунов, принявших участие в забеге за 4 года его существования, собрали более 24 миллионов рублей, что помогло спасти 75 детских жизней.

Фестиваль «Достигая цели!» станет одним из первых крупных мероприятий после отмены режима самоизоляции, связанного с распространением коронавируса. Особенно внимательно организаторы планируют отнести к обеспечению безопасности гостей, которых снабдят одноразовыми масками и перчатками. Позаботятся организаторы и о социальном дистанцировании. Но, даже несмотря на необходимость соблюдать дистанцию 1,5 метра между спортсменами и гостями, грядущий праздник в «Лужниках» обещает быть масштабным, объединяющим и позитивным.