В Подмосковье утонул олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий

В волонтерском отряде «Лиза Алерт» подтвердили смерть олимпийского чемпиона 1964 года и спортивного журналиста Александра Иваницкого.

О том, что мужчина пропал, СМИ сообщали на днях. Иваницкий пошел в лес за грибами, а сегодня его тело нашли в реке Вейне в окрестностях Рузы. По предварительным данным, смерть спортсмена не носит криминального характера. На берегу реки были обнаружены вещи мужчины, пишет ТАСС.

Сын Иваницкого сообщил, что у его отца были проблемы с сердцем.

Александр Иваницкий — чемпион Олимпийских игра 1964 года в Токио, в 1980 он выступал комментатором на Олимпиаде в СССР. В те же годы он занимал пост главного редактора спортивных эфиров Гостелерадио СССР и преподавал на факультете журналистики МГУ.

В Федерации спортивной борьбы России уже сообщили, что окажут всю необходимую поддержку семье погибшего чемпиона.