С января разбившаяся фигуристка Александровская лечилась от эпилепсии

В Москве на улице 1905 года было обнаружено тело 20-летней фигуристки Екатерины Александровской, которая выпала из окна. Также известно, что девушка оставила перед смертью записку со словом «люблю».

Тренер фигуристки Андрей Хекало рассказал ТАСС, что с января Александровская лечилась от эпилепсии. «Вначале первой мыслью было, что это - следствие болезни, поскольку у Кати была проблема - она вставала ночью, делала что-то, потом этого не помнила. Но потом я узнал, что была предсмертная записка», — говорит Андрей Хекало.

В последний раз тренер общался с фигуристкой в январе, когда она не явилась на тренировку и не отвечала на звонки. Выяснилось, что Екатерина перенесла тяжелый приступ эпилепсии. В итоге ей пришлось отказаться от спортивной карьеры.

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