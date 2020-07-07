Юрий Семин: Свадебным генералом быть не хочу

Героем очередного выпуска программы «Инсайдеры» станет легенда «Локомотива» Юрий Семин, недавно прекративший сотрудничество с «железнодорожниками». Прославленный тренер, который 3 раза сделал команду чемпионом России, 6 раз обладателем Кубка и 3 раза Суперкубка России, прольет свет на истинные причины расставания с родным клубом, прокомментирует слухи о новом месте работы, расскажет о развитии собственного бренда одежды и многом другом. Выпуск выйдет в эфир МАТЧ ПРЕМЬЕР 7 июля в 23:10 по московскому времени.

Ведущий «Инсайдеров» Нобель Арустамян встретился с Юрием Семиным в Подмосковье. Большая часть разговора с бывшим рулевым «Локомотива» касается подробностей взаимоотношений с нынешним генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, из-за разногласий с которым и случилась его отставка.

Также, Нобель Арустамян поинтересовался у экс-тренера «Локомотива», насколько болезненным было расставание с командой.

– Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на мое место российского тренера, из бывшей плеяды игроков «Локо». Ведь есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир аминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола. «Локомотив» – то не Кикнадзе и не председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а клуб, который л бят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности. А никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан. Футбол обязательно расставит все точки над И.

Семин отметил, что пока не решил вопрос с продолжением тренерской карьеры…

– Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть. Да, было предложение остаться в «Локомотиве» на какой-то почетной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас.