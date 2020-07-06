Андрей Воронцевич расскажет о первых шагах в баскетболе

На этой неделе баскетболист Андрей Воронцевич покинул ЦСКА, за который выступал на протяжении 14 лет. Где он продолжит карьеру пока неизвестно. 6 июля в 14:30 по московскому времени на канале «Матч! Страна» в эфир выйдет специальный выпуск из цикла программ «Лучшая игра с мячом. Мой первый тренер», посвященная 13-кратному чемпиону России, 3-кратному победителю Евролиги, 9-кратному триумфатору Единой лиги ВТБ и бронзовому призеру Евро-2011.

Первый тренер — это не профессия, а призвание. Он не просто ставит бросок, ведение мяча или учит основам тактики. Только он знает, как не отчаиваться, делать правильные выводы, анализировать и всегда двигаться вперед. Первый тренер — это тот человек, который становится для начинающего спортсмена еще одним «важным взрослым», воспитателем, наставником, вторым папой. Таким был для Андрея Воронцевича в родном Омске Дмитрий Стужук. Эта история про преодоление, борьбу с самим собой и совместный путь к мечте.

Андрей Воронцевич: «Я благодарен своему первому тренеру Дмитрию Стужуку в первую очередь за терпение. Со мной было не просто, но он с пониманием относился к моим выпадам, крикам, давал мне возможность разговаривать. Когда так поддерживают и принимают даже твои слабые стороны, то это на вес золота».