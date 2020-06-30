Генич и Шнякин прокомментируют центральный матч 25 тура ЦСКА – "Спартак"

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на играх 25 тура Тинькофф РПЛ 30 июня и 1 июля. Главное московское дерби ЦСКА — «Спартак» прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Ведущим выездной студии на ВЭБ Арене выступит Денис Казанский, а экспертами Рашид Рахимов и Дмитрий Хохлов. Три игры предстоящего тура эксклюзивно покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В турнирной таблице столичные команды находятся по соседству: ЦСКА занимает 5-ое место, «Спартак» располагается на 6-ой строке. Принципиальных соперников разделяет 5 очков. В предыдущем туре «красно-синие» и «красно-белые» синхронно сыграли со своими оппонентами с одинаковым счетом 0:0: «армейцы» не смогли одолеть «Динамо», а спартаковцы разошлись миром с «Уфой». В первом круге хозяева «Открытие Арены» взяли верх над ЦСКА 2:1. Тогда на дубль Самуэля Жиго точным ударом ответил Марио Фернандес.

Расписание трансляций матчей 25 тура (указано московское время):

30 июня

17:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Локомотив» — «Крылья Советов», комментаторы Александр Шмурнов и Тимур Журавель

19:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, ЦСКА — «Спартак», комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин

1 июля

14:55 «Матч ТВ», «Уфа» — «Рубин», комментаторы Артем Шмельков и Артем Кочешев

14:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Оренбург» — «Урал», комментатор Сергей Кривохарченко

17:25 «Матч ТВ», «Тамбов» — «Зенит», комментаторы Роман Трушечкин и Роман Нагучев

17:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Ахмат», комментаторы Александр Аксенов и Михаил Меламед

19:50 «Матч ТВ», «Ростов» — «Краснодар», комментатор Михаил Моссаковский

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Сочи» — «Динамо», комментаторы Денис Казанский и Александр Пойда