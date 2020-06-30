Заплати налоги и играй спокойно: прогрессивная шкала ударит по футболистам?

Одним из самых сильных мест в выступлении Владимира Путина стало повышение налога с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов в год. И уж тем более это касается тех, кто зарабатывает их в неделю.

Однако самые богатые спортсмены – футболисты – скорее всего ничего не потеряют от этого нововведения.

– Большинство футболистов РПЛ обсуждают на переговорах чистую зарплату. Скорее всего эти два процента будут переложены на плечи работодателя, – уверен спортивный юрист Михаил Прокопец. – Футболист придет и скажет сумму, которая нужна ему чистыми деньгами. Получается, что бремя налогов полностью ляжет на клубы.

Мы решили узнать, насколько вырастет зарплата для звезд российского футбола.

Указана белая годовая зарплата в рублях.

Артем Дзюба («Зенит»)

Было: 317,5 миллионов

Увеличится на: 6,7 миллиона

Федор Смолов («Локомотив», аренда в «Сельте»)

Было: 255,7 миллиона

Увеличится на: 5 миллионов

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Было: 220,5 миллионов

Увеличится на: 4,3 миллиона

Юрий Жирков («Зенит»)

Было: 176,4 миллиона

Увеличится на: 3,4 миллиона

Антон и Алексей Миранчуки («Локомотив»)

Было: 158,7 миллиона

Увеличится на: 3 миллиона

Сколько вообще клубы тратили до этого на зарплаты?*

На зарплаты уходило немало денег и до повышения налога.

«Зенит» – 8,9 млрд рублей, «Локомотив» – 6,1 млрд рублей, «Спартак» – 5,1 млрд рублей, «Краснодар» – 2,9 млрд рублей, «Динамо» – 2,3 млрд рублей.

*По данным sports.ru за 2019 год

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Заплати налоги и играй спокойно».