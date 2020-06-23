Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что заразился коронавирусом

После возвращения с выставочного турнира Adria Tour в хорватском Задаре, который был отменен из-за обнаружения COVID-19 у болгарского теннисиста Григора Димитрова, коронавирус нашли также и у первой ракетки мира Новака Джоковича и его жены Елены. Об этом серб рассказал на своем сайте.

По его словам, у их детей вирус обнаружен не был. Теннисист намерен соблюдать карантин и проделать повторный тест через пять дней.

«Все, что мы делали в прошлом месяце, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями... Все это [турнир] было сделано с филантропическим мотивом: все собранные средства должны были отправится нуждающимся людям. К сожалению, этот вирус все еще присутствует, и это новая реальность, с которой мы все еще учимся справляться и жить. Я надеюсь, что со временем ситуация станет проще и мы все сможем начать жить так, как раньше», — пишет он.

Также Джокович пояснил, что благотворительный тур был разработан, чтобы помочь ведущим и начинающим теннисистам из Юго-Восточной Европы получить доступ к конкурентному теннису, так как все турниры были отменены или приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В несостоявшемся финале турнира Джокович должен был играть с российским теннисистом Андреем Рублевым.