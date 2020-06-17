Казанский, Широков и Арустамян прокомментируют игру ЦСКА – "Зенит"

19 июня после трехмесячной паузы в Россию вернется большой футбол. В этот день пройдут первые матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Перед началом игр, в перерывах и после финального свистка планируются традиционные включения студии с гостями и экспертами. Особый интерес вызовет центральная встреча между ЦСКА и «Зенитом». В настоящий момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков. «Армейцы» занимают 5 место, отставая от лидера на 14 очков. Комментировать встречу с «ВЭБ Арены» доверено Денису Казанскому, Роману Широкову и Нобелю Арустамяну. Ведущим студии на стадионе выступит Дмитрий Шнякин. Эксперт в студии – Андрей Аршавин.

Для сотрудников «Матч ТВ», которым предстоит работать на трансляциях, РПЛ разработала особый регламент. Помимо общих требований по безопасности, предъявляемых ко всем гражданам страны в связи с пандемией коронавируса (медицинская маска, перчатки, дезинфекция, социальная дистанция) во время проведения матчей введено понятие «чистая зона». Это территория, непосредственно прилегающая к полю, и ближайшие подтрибунные помещения, где могут присутствовать футболисты. Для допуска в нее все специалисты, обеспечивающие ТВ-сигнал, а также комментатор у бровки поля, должны получить обязательный QR-код. РПЛ предоставит его только на основании отрицательных тестов на COVID-19, сданных за 48 часов до игры. QR-код дает право зайти в «чистую зону» только один раз.

Помимо стандартной зоны флеш-интервью, где общение журналиста с игроком будет проходить с соблюдением необходимой дистанции, запланирована организация специальной зоны бесконтактных интервью. Футболисту необходимо только встать на нужную точку, а разговор со студией будет выстраиваться по принципу телемоста.

Расписание трансляций матчей 23 тура (указано московское время):

19 июня

17:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Крылья Советов» — «Ахмат», комментатор Роман Трушечкин и Дмитрий Петров

19:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Сочи» — «Ростов», комментаторы Роман Нагучев и Тимур Журавель

20 июня

13:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Урал» — «Рубин», комментаторы Артем Шмельков и Борис Аболин

16:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Спартак», комментатор Георгий Черданцеви Роман Нагучев

18:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, ЦСКА — «Зенит», комментаторы Денис Казанский, Роман Широков и Нобель Арустамян

21 июня

14:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — «Тамбов», комментаторы Михаил Поленов и Артем Кочешев

17:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Локомотив» — «Оренбург», комментаторы Константин Генич и Александр Аксенов

19:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Краснодар» — «Динамо», комментатор Сергей Кривохарченко