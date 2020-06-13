Тренер фигуристки Евгении Медведевой станет вторым наставником чемпионки Японии

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что начинает сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером.

Как пишет Kyodo News, Орсер будет вторым наставником Рики Кихиры. Главным тренером фигуристки останется Миэ Хамада

Канадец, который также тренирует россиянку Евгению Медведеву, станет вторым наставником Кихиры. Главным ее тренером останется Миэ Хамада.

«Уверена, что Орсер поможет мне добиться высоких результатов в преддверии Олимпиады 2022 года в Пекине», – заявила заявила 17–летняя Кихира.

Сейчас из-за ограничений, связанных с пандемией, спортсменка не может поехать в Канаду к Орсеру. Тренировки в Торонто планируется начать с июля.

Кихира дебютировала на взрослых соревнованиях в 2018 году в возрасте 16 лет. Она стала первой в истории фигуристкой-одиночницей, исполнившей каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU). Кроме того, преодолела отметку в 83 балла в короткой программе. В 2018-м японка взяла золото в финале серии Гран-при, опередив россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву. В 2019 и 2020 годах Кихира побеждала на турнире четырех континентов, также она является действующей чемпионкой Японии. В прошлом сезоне, когда весь пьедестал почета Гран-при заняли россиянки, она оказалась на четвертом месте.