Легенда на Первом

На Первом канале сегодня кинопремьера – «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Прекрасный фильм о легендарном вратаре ФК «Динамо», которого весь мир до сих порсчитает лучшим голкипером в истории футбола.А мы его помним, прежде всего, как голкипера сборной СССР, которого сравнивали с «Чёрным пауком» или даже «Чёрной пантерой» – за потрясающие цепкость, ловкость и гибкость.

Спортивный артистизм Яшина – вовсе не фигура речи. Футбольные чиновники не раз упрекали его в клоунаде. Но никакие замечания, даже от начальников Министерства физкультуры и спорта СССР, не помешали ему стать автором новаторской школы в футболе, основой которой стала активная игра вратаря ногами.

Интересно, что мир мог запомнить Яшина не в бутсах, а ...на коньках. Первые шаги советского хоккея с шайбой связаны именно с молодым вратарем Яшиным. В 1953 году он стал чемпионом Советского Союза в этом виде спорта. Однако потомушёл в футбол, что стало абсолютно правильным решением.Яшин является единственным в мире вратарем обладателем «Золотого мяча», присужденного ему еще в 1963 году. За свою почти 20-летнюю карьеру в футболе, он был пятикратным чемпионом СССР, золотым призером на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м.

«В большом прокате фильм уже прошел. И если кто-то не успел или не смог, это надо исправить. Мы говорими о легенде футбола, и по сути о легендарном уже фильме», – убеждён Александр Парамонов, генеральный директор компании «ФОНБЕТ», ставшей спонсором показа фильма.

День телепремьеры также символичен и неслучаен. История Льва Ивановича достойна памяти и обсуждения в День России, хотя и была непростой. Показательно, что заинтересованность в создании фильма выразил Владимир Путин, когда эта тема прозвучала на одной из «Прямых линий» с Президентом России.

Картина режиссера Василия Чигинского и сценариста Владимира Валуцкого (ставшая его последней работой), построена на прощальном матче Льва Яшина 27 мая 1971 года. Футбольная дуэль сборной «Динамо» и сборной звезд мира собрала в этот день 103 тысячи болельщиков!

Провожая Яшина из большого спорта, против него играли в том числе Эйсебио, Иво Виктор, ДжачинтоФаккетти, Герд Мюллер, Бобби Чарльтон. Финальный счёт объявил знаменитый арбитр Тофик Бахрамов – 2 : 2.

Съёмочную группу консультировали родные Льва Яшина, и прежде всего его вдова Валентина Тимофеевна. Семья спортсмена выбрала и актёра на главную роль – «Чёрного паука» сыграл дебютант в кино, выпускник театрального училища имени Щепкина Александр Фокин.

По замыслу авторов картины, перед прощальным матчем Яшин вспоминает свою жизнь. Блистательный спортсмен ушёл очень рано – в 60 лет. К сожалению, на тренерской работе Лев Иванович не нашёл себя, обострились болезни, пришлось ампутировать одну ногу. Знаменитый голкипер «сгорел» без большого спорта.

Противоречивая судьба Льва Яшина стала одной из причин, по которой фильм «зацепил» «ФОНБЕТ». С одной стороны,огромный успех – паренек с рабочей окраины, покоривший мировые стадионы, воплощение мечты любого мальчишки, дающего свой первый пас. С другой – трудности с выходом из спорта и достаточно ранний уход. С этим часто сталкиваются яркие отечественные спортсмены (не только футболисты), для которых ФОНБЕТ открыл целое направление в своей благотворительной программе. Этим людям очень нужна достойная жизнь после, нужна востребованность и возможность передавать опыт, вдохновлять новые поколения российских спортсменов.

А кинематографический памятник Яшину, который представит сегодня зрителям Первый канал, достойно дополнит пантеон великого спортсмена. Напомним, что в Москве уже установлены два памятника Яшину, на Аллее Дружбы в Лужниках и «Динамо», однозначно ставший символом масштабно обновлённого к Чемпионату Мира родного для Яшина стадиона. Мало того, скульптура советского вратаря стоит и в Рио-де-Жанейро. Лев Иванович этого достоин.