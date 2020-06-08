Ла Лига возвращается на "Матч ТВ" с севильского дерби

11 июня после 3-месячной паузы возобновится чемпионат Испании по футболу. В этот день будет сыграна первая встреча 28 тура между «Севильей» и «Бетисом». Севильское дерби, а также еще 7 игр предстоящего тура покажет «Матч ТВ». Трансляции остальных матчей зрители увидят на тематических каналах.

Испанские клубы приступили к тренировкам в начале мая после того, как власти страны объявили о смягчении карантина в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом. Занятия проводились с соблюдением мер предосторожности. Сначала футболисты тренировались индивидуально, затем им разрешили объединяться в группы по 10 человек, а вскоре — по 14. В обязательном порядке все сдавали тесты на COVID-19. В первых числах июня команды вернулись к полноценным тренировкам. По примеру бундеслиги оставшиеся игры сезона в Примере будут проведены при пустых трибунах.

В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал». Обе очные встречи соперники уже провели (в столице Каталонии была зафиксирована ничья 0:0, а на «Сантьяго Бернабеу» победили «сливочные 2:0). Команда российского полузащитника Дениса Черышева, «Валенсия», занимает 7 место, отставая от идущей третьей «Севильи» на 5 очков.

В общей сложности из 28 тура чемпионата Испании на «Матч ТВ» будет показано восемь встреч. Трансляции остальных игр запланированы на тематических каналах.