Елена Исинбаева усомнилась в том, что сможет стать хорошим тренером

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что пока не готова к тренерской работе.

Об этом пишет РБК.

«Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова», – сообщила в Instagram 37-летняя Исинбаева. Она отметила, что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, поскольку «это совершенно другая деятельность», и подчеркнула, что тренер должен посвящать своим ученикам по 24 часа семь дней в неделю, ей же в таком режиме пока не позволяют работать маленькие дети.

Елена Исинбаева взяла золотые медали на Олимпийских играх в Афинах в 2004-м и в Пекине в 2008-м. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне россиянка завоевала бронзу. Кроме того, она трижды побеждала на чемпионатах мира. Исинбаева является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

В 2016 году спортсменка готовилась к Играм в Рио-де-Жанейро, однако из-за допингового скандала ее не допустили к соревнованиям. После этого Исинбаева объявила о завершении карьеры.

С 2016 года Елена Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), в апреле 2020-го она возглавила комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).