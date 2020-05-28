Аршавин станет героем специального выпуска программы "Открытый показ"

29 мая в 17:10 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный выпуск программы «Открытый показ». Он приурочен к 39-летию Андрея Аршавина, который уступит место ведущего Константину Геничу и подробно и без прикрас рассказал о своей карьере.

3-кратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 вспомнит свой дебют за «Зенит», первый гол, как родился фирменный «жест Аршавина» и кому он был адресован. Почетный гражданин муниципального образования «Округ Петровский» Санкт-Петербурга раскроет детали несостоявшегося перехода в «Спартак» и переговоров с тогдашним президентом московского клуба Андреем Червиченко. Зрителей ждет повествование Андрея Сергеевича о лучшем сезоне карьере, об игре в дырявых бутсах в финале Кубка УЕФА 2007/2008, о мандраже в ноябре 2007 года в Андорре, о мечтах уехать в зарубежный клуб во время выступления на Евро-2008 и знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», о том, на кого из футболистов «Барселоны» его хотел поменять «Зенит», о лучшем, но не сильнейшем партнере, а также о заведомо проигрышном менталитете лондонского «Арсенала». Кроме того, Аршавин объяснит, почему не праздновал на поле большие успехи вместе с командой, отчего не слушает песню Семена Слепакова «маленький член сборной России», в какой роли чувствует себя комфортнее «комментатора» или «эксперта», и ответит на главный вопрос: считает ли он себя справедливым человеком.

В рамках ностальгически-аналитического проекта «Открытый показ» Андрей Аршавин вместе с приглашенными в студию звездами футбола смотрит знаковые матчи с их участием. Они вспоминают прошлое, рассказывают байки. В этом выпуске Андрей сменит кресло ведущего, на кресло героя.