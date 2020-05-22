Шмурнов и Арустамян выберут идеальную миланскую команду

22 мая в 18:50 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет очередной выпуск программы «Идеальная команда». Михаил Поленов, Александр Шмурнов и Нобель Арустамян разобрали игру и составы «Милана» в 2007-ом году и «Интера» в 2010-ом.

Комментаторы «Матч ТВ» сравнят миланские клубы, победившие в Лиге чемпионов с разницей всего в 3 года. Кто из тренеров гениальнее: Карло Анчелотти или ЖозеМоуриньо? Чей вратарь надежнее: Дида или ЖулиоСезар? Какой защитник фундаментальнее: Паоло Мальдини или Лусио? Который из плеймейкеров мудрее: АндреаПирло или Уэсли Снейдер? Какой форвард легендарнее: Индзаги или Самюэль Это’О? Ответы на эти вопросы будут получены по итогам жаркого спора в студии. Главным итогом станет идеальная миланская команда по мнению комментаторов «Матч ТВ».

В рамках проекта «Идеальная команда» комментаторы и эксперты «Матч ТВ» вспоминают самые яркие матчи разных сборных и клубных команд и дискутируют о том, кто был в них лучшим футболистом на определенной позиции. В результате горячих дебатов рождается субъективная истина.