"Матч ТВ" покажет пять игр 27 тура бундеслиги

22, 23 и 24 мая пройдут игры 27 тура чемпионата Германии по футболу. Все они будут показаны на «Матче!» Пять из девяти встреч зрители смогут увидеть в федеральном эфире, в том числе матч лидера бундеслиги «Баварии» с «Айнтрахтом». Остальные — на тематических каналах.

Чемпионат Германии был возобновлен 16 мая после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В общей сложности матчи предыдущего тура бундеслиги посмотрели более 10 миллионов зрителей в 160 странах. В 9 встречах, проведенных при пустых трибунах и с максимальными мерами предосторожности, было забито 28 голов (в среднем 3,1 гола за игру). Лидирующая «Бавария» сохранила 4-очковый отрыв от дортмундской «Боруссии», а лучший бомбардир немецкого первенства Роберт Левандовский довел общее количество своих мячей в сезоне до 26-ти.

Расписание трансляций матчей 27 тура бундеслиги (приведено московское время):

22 мая

21:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Герта» — «Унион». Комментатор: Эльвин Керимов.

23 мая

16:25 «Матч ТВ», «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер».Комментатор: Сергей Кривохарченко.

16:25 «Матч! Футбол 1», «Фрайбург» — «Вердер».Комментатор: Дмитрий Шнякин.

16:25 «Матч! Футбол 2», «Падерборн» — «Хоффенхайм».Комментатор: Михаил Мельников.

16:25 «Матч! Футбол 3», «Вольфсбург» — «Боруссия» (Дортмунд).Комментатор: Константин Генич

19:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Бавария» — «Айнтрахт».Комментатор: Роман Нагучев.

24 мая

14:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Шальке» — «Аугсбург».Комментатор: Нобель Арустамян.

16:25 «Матч! Футбол 3», «Майнц» — «Лейпциг».Комментатор: Михаил Моссаковский.

18:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Кельн» — «Фортуна».Комментатор: Игорь Кытманов.

Игры чемпионата Германии можно также смотреть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».