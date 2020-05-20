"Матч ТВ" запускает новый цикл "Русские легионеры"

«Матч ТВ» начинает показ нового цикла программ «Русские легионеры». Это истории не только о тех, кто первым «прорубал окно в Европу» и стал кумиром для болельщиков в Старом Свете, но и о тех футболистах, кто выступает в зарубежных чемпионатах сейчас. Премьерный выпуск выйдет в эфир 20 мая в 18:25 по московскому времени. Его героями станут 18-летний Эдгар Севикян из испанского «Леванте» и 16-летний Владислав Голдин из сербской «Црвены Звезды».

Российские футболисты время от времени покидают насиженные места, отправляясь искать счастье за границу. Причины на то самые разные: от пафосного «решил рискнуть и попробовать силы в иностранном чемпионате» до банального «проиграл конкуренцию на внутреннем рынке и уехал доказывать за бугор». Кто-то смог адаптироваться к новым реалиям и «выстрелить», а кто-то до сих пор мучается пусть на качественных, но таких невезучих европейских полях. «Русские легионеры» — это 8-серийный цикл программ, рассказывающих о российских игроках, которые уехали выступать в Старый Свет. У некоторых получилось, у некоторых — нет. Цель проекта — показать, как положительный, так и отрицательный эффект от перехода в европейский клуб. Программа в каждой 24-минутной серии рассказывает истории, как у одних героев карьера идёт в гору, а у других реальность совсем не сходится с ожиданиями. Как для одних европейский быт подошел идеально, а других заставляет задуматься о возвращении домой.

Александр Кержаков (экс-форвард испанской «Севильи» и швейцарского «Цюриха»): «Уровень футбола в Европе выше, чем у нас. Если у футболиста есть желание, то не нужно бояться ехать и пробовать свои силы там. Чтобы в будущем не думать с сожалением: у меня была такая возможность, но я ей не воспользовался. А что было бы, если бы…? Для того, чтобы не возникало этих «бы» необходимо пытаться без какой-либо доли сомнения».