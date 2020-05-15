Все матчи чемпионата РПЛ, который будет продолжен 21 июня, пройдут без зрителей

Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги планируется возобновить в конце июня.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Подчеркивается, что все матчи будут проходить без зрителей.

Также сообщается, что будет возобновлен розыгрыш Олимп-Кубка России, финал которого запланирован на 25 июля.