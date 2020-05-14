Аномальный уровень гемоглобина в организме Устюгова связали с редкими мутациями

В генах биатлониста Устюгова нашли особенности, которые позволят поднять вопрос о снятии с него обвинений в допинге.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александра Макарова, уровень гемоглобина спортсмена оказался повышенным из-за уникальных генетических мутаций. Эксперт отметил, что были исследованы гены не только Евгения Устюгова, но и его родителей.

«В трех генах наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянный повышенный уровень гемоглобина этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими способностями», — рассказал Макаров. По его словам, информацию направят в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В феврале Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул обвинения против Евгения Устюгова в связи с аномально повышенным уровнем гемоглобина. Организация потребовала аннулировать результаты россиянина, среди которых золотая медаль за эстафету на Олимпиаде-2014 в Сочи.