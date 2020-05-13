Илья Авербух не признается, но он все-таки получил штраф. За что?

Почему экс-фигурист отрицает штраф, вывешенный на официальном портале мэрии Москвы? И зачем мы вообще об этом пишем?

Накануне 9 мая Sobesednik.ru написал о том, что бывший фигурист, а ныне знаменитый постановщик ледовых шоу Илья Авербух был оштрафован за нарушение самоизоляции. Новость процитировали, кажется, все СМИ, после чего сам Авербух ее опроверг.

В своем Инстаграм он выложил скриншот пропуска, полученного на сайте mos.ru.

На это мы можем ответить скриншотом страницы открытой базы Госуслуг.

Имя-отчество Илья Изяславич довольно редкое. Но давайте разберемся, точно ли речь идет о фигуристе?

Ответить на этот вопрос помогает судебный акт в базе Судебного участка №287 Новогиреево. Судя по нему, обладатель того же самого номера СТС (Свидетельства о регистрации транспортного средства), на который выписали штраф о нарушении самоизоляции, в октябре 2019 года привлекался по 12.16ч.5 КоАП (несоблюдение требований знаков или разметки). В судебном документе он обозначен как Авербух И.И.

Судя по открытым источникам, на Илью Авербуха, зарегистрировано как минимум два автомобиля. Но при оформлении пропуска на экране появляется только одна графа для введения автомобильного номера. Видимо, рабочий пропуск постановщик ледовых шоу оформил на другую машину.

Любопытно, что это два автомобиля одной марки. Более того, на их номерах одинаковые цифры, в которых угадывается год рождения Ильи Авербуха. Кажется, спортсмен ценит это сочетание. Ещё в 2003 году он зарегистрировал автомобиль с такими же числом (буквы во всех трех случаях отличались).

Автомобиль, на который был выписан штраф о нарушении самоизоляции, довольно часто нарушает ПДД. Настолько, что по выписанным протоколам можно отследить его ежедневный маршрут. Только в мае камеры 10 раз зафиксировали превышение скорости на трассе М-11 между Москвой и Солнечногорском.

Судя по судебному акту из открытой базы данных Перовского районного суда, в Солнечногорском районе у Ильи Авербуха есть дачный участок, который он арендует уже много лет. Год назад местная Администрация даже судилась со спортсменом из-за неуплаты, но Авербуху удалось доказать свою правоту.

В своем инстаграм-посте Илья Авербух призывает не верить СМИ, говоря, что он не нарушал режим самоизоляции. Но Sobesednik.ru этого и не утверждал. Мы говорили только о том, что спортсмен был оштрафован. А это правда. Автомобиль, попавший под нарушение, судя по базам мэрии Москвы и Госуслуг, оформлен на Илью Изяславича и находится под его ответственностью. Рулить мог кто угодно. Например, родственники или друзья, вписанные в страховку.

А вот если бы автомобиль был продан, новый владелец обязан был бы поменять номер СТС в течении 10 дней (кататься по документами прежнего владельца — это нарушение закона).

Случай Ильи Авербуха интересен прежде всего тем, как работает новая московская система штрафов за нарушение самоизоляции. Учитывая слова фигуриста, мы теперь знаем, что штраф выписывается на собственника авто, а не на того, кто на нем ездит и иногда забывает оформить пропуск.

Ранее в официальной справочной службе мэрии Москвы нам так и не смогли ответить на вопрос, кто именно попадает под штраф — водитель или собственник автомобиля.

Ну а в самом факте того, что автомобиль знаменитого человека оказался слегка за гранью дорожных правил, нет ничего ужасного.