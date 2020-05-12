"Матч ТВ" продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24

«Газпром-медиа» продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России. Таким образом, болельщики и дальше смогут следить за выступлением российских клубов на европейской арене на каналах семейства «Матч». Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА – Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22.

«Газпром-медиа» является давним партнером УЕФА. Зрители семейства каналов «Матч» имеют возможность бесплатно смотреть все матчи с участием российских клубов. По данным Mediascope Лига чемпионов стала одним из самых популярных соревнований 2019 года в эфире «Матч ТВ» (в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет») со средней долей телесмотрения 8,3%. Максимально широко еврокубки освещаются и на тематических каналах. В новом трехлетнем пакете прав останется и Юношеская Лига УЕФА.

Александр Жаров (генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга): «Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы».

Ги-Лорен Эпштейн (директор УЕФА по маркетингу): «Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам».