Бундеслига возвращается на "Матч!"

Чемпионат Германии первым из топовых футбольных турниров возвращается к жизни. Перезапуск сезона бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут первые игры 26 тура. Все они будут представлены на «Матче!», как в федеральном эфире, так и на тематических каналах и digital-площадках. В этот день «Матч ТВ» в прямом эфире покажет сразу две встречи: знаменитое рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (в 16:30 по московскому времени) и игру «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах) (в 19:30, мск).

Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса 13-го марта. Его перезапуск несколько раз откладывался, пока, наконец, правительство страны не одобрило проведение матчей, но без зрителей. Кроме того, за сутки до игр все футболисты и члены команд будут обязаны сдавать тесты на COVID-19 и тесты на антитела к коронавирусу. В день матчей по прибытии на стадион у всех, включая официальных лиц, в обязательном порядке будет проводиться замер температуры тела. Согласно динамическому кадровому плану на арене суммарно сможет находиться не более 322 человек.

Команды приступили к тренировкам еще в начале апреля. При этом все они обязаны соблюдать 11 пунктов, разработанных Немецкой футбольной лигой для профилактики распространения инфекции. Той же организацией утвержден список рекомендаций и требований, которым должны следовать футболисты, если они возвращаются домой между матчами. Игроки не будут давать никаких интервью журналистам, вместо этого будут пресс-конференции по видеосвязи. За соблюдением всех разработанных мер следит оперативная спецкоманда спортивной медицины и игровых операций.

В настоящий момент лидером чемпионата Германии является «Бавария»: мюнхенский клуб набрал в 25 играх 55 очков. За ним следуют дортмундская «Боруссия» (51 очко) и «РБ Лейпциг» (50). Ожидается, что матчи бундеслиги будут сыграны в полном объеме (34 тура) и сезон завершится 27 июня.

Расписание трансляций матчей 26 тура бундеслиги (приведено московское время):

16 мая

16:30 «Матч ТВ», «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»

16:25 «Матч! Футбол 3», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

16:25 «Матч! Футбол 1», «Хоффенхайм» — «Герта»

21:30 «Матч! Футбол 3», «Фортуна» — «Падерборн» (в записи)

16:25 «Матч! Футбол 2», «Аугсбург» — «Вольфсбург»

19:30 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах)

17 мая

16:25 «Матч! Футбол 3», «Кельн» — «Майнц»

19:00 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Унион» — «Бавария»

18 мая

21:25 «Матч! Футбол 3», «Вердер» — «Байер»

Матчи первой и второй Бундеслиги можно будет также смотреть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».