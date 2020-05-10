Перенесенный на осень "Ролан Гаррос" может пройти без зрителей

Глава Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли заявил изданию AFP, что обсуждается возможность проведения Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» без зрителей.

«Мы не исключаем никаких вариантов. Проведение соревнований при пустых трибунах позволило бы реализовать часть экономической модели турнира, в частности, права на трансляцию и спонсорство. Это нельзя упускать из виду», — пояснил он. Как следует из его слов, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Также Джудичелли отметил, что «Ролан Гаррос» является «двигателем тенниса» во Франции: «Это то, что питает игроков в нашей экосистеме».

Напомним, что турнир является одним из четырех самых престижных теннисных турниров «Большого шлема» и единственным из них, который проводится на грунтовом покрытии. Он традиционно проводится в начале июня, однако в связи с пандемией его было решено перенести на начало осени: он пройдет с 20 сентября по 4 октября, при этом другой турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США (US Open) могут перенести из Нью-Йорка в Индиан-Уэлс, где сейчас проводится турнир серии «Мастерс». Последний должен был состояться в марте, но был отменен из-за коронавируса.