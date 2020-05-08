Орешкин стал председателем совета директоров ПФК ЦСКА, а Гинер – его заместителем

Помощник президента, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров ПФК ЦСКА.

Об этом сообщается на сайте московского клуба. Заместителем председателя совета директоров назначен президент ПФК Евгений Гинер.

В апреле «Интерфакс» писал о том, что ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций клуба; об этой сделке стало известно еще в декабре. Уточнялось, что таким образом будут погашены долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией, а ВЭБ станет его основным владельцем.